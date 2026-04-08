radiolina
08 aprile 2026 alle 14:56
La Strambata, la puntata dell’8 aprile 2026. Volley Sardegna, Eliseo Secci: «Il talento va riconosciuto e valorizzato»Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 8 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fausto Mura – presidente Federalberghi Sud Sardegna
Eliseo Secci – presidente Federvolley Sardegna – Volley Sardegna, Eliseo Secci: “Il talento va riconosciuto e valorizzato”
Luca Neri – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Caffè Scorretto – La guerra è una cosa seria
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