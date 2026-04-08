Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 8 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fausto Mura – presidente Federalberghi Sud Sardegna

Eliseo Secci – presidente Federvolley Sardegna – Volley Sardegna, Eliseo Secci: “Il talento va riconosciuto e valorizzato”

Luca Neri – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Caffè Scorretto – La guerra è una cosa seria

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