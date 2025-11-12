La Strambata, la puntata del 12 novembre 2025: tra gli ospiti Giorgio Querzoli, responsabile scientifico LegambienteConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 12 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Violenza sessuale su una 12enne: il Tribunale di Sassari condanna un 40enne
Raffaele Callia – Centro Studi Caritas – Povertà in Sardegna: la Caritas lancia l’allarme nel 20º rapporto
Giorgio Querzoli – responsabile scientifico Legambiente – Cambiamento climatico in Sardegna: quanto è vulnerabile l’isola?
Daniela Falconi – presidente ANCI Sardegna
Sara Piloto – AOU Verona
Pierluigi Annis – presidente Federfarma Sardegna – Vaccinazioni Sardegna: crescente fiducia nei farmacisti locali
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Lega a cata-fascio