Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 12 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Violenza sessuale su una 12enne: il Tribunale di Sassari condanna un 40enne

Raffaele Callia – Centro Studi Caritas – Povertà in Sardegna: la Caritas lancia l’allarme nel 20º rapporto

Giorgio Querzoli – responsabile scientifico Legambiente – Cambiamento climatico in Sardegna: quanto è vulnerabile l’isola?

Daniela Falconi – presidente ANCI Sardegna

Sara Piloto – AOU Verona

Pierluigi Annis – presidente Federfarma Sardegna – Vaccinazioni Sardegna: crescente fiducia nei farmacisti locali

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Lega a cata-fascio

© Riproduzione riservata