Caffè Corretto, la puntata dell’11 novembre 2025: al via a Cagliari il Festival Premio Emilio Lussu 2025Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 11 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Pierpaolo Vargiu – Presidente Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” – Cagliari, nasce l’Atlante dei monumenti della civiltà nuragica
Alessandro Macis – Associazione “L’Alambicco” – Al via a Cagliari il Festival Premio Emilio Lussu 2025
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Zappa sta per raggiungere un traguardo importante
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Manuela Murgia, nuovo sopralluogo a Tuvixeddu
Tragico scontro moto-auto a Selargius, muore un centauro
Carabiniere di Buddusò morto nel Foggiano, il cordoglio di Comune e Arma