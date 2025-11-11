Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 11 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Pierpaolo Vargiu – Presidente Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” – Cagliari, nasce l’Atlante dei monumenti della civiltà nuragica

Alessandro Macis – Associazione “L’Alambicco” – Al via a Cagliari il Festival Premio Emilio Lussu 2025

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Zappa sta per raggiungere un traguardo importante

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Manuela Murgia, nuovo sopralluogo a Tuvixeddu

Tragico scontro moto-auto a Selargius, muore un centauro

Carabiniere di Buddusò morto nel Foggiano, il cordoglio di Comune e Arma

