11 novembre 2025 alle 13:30
Gr regionale dell’11 novembre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Selargius: in gravi condizioni il 27enne coinvolto nell’incidente dove è morto il cugino
Porto Torres: incidente tra scooter e auto. Ferito lievemente un 23enne
Dolianova: arrestato un 59enne che non ha rispettato il divieto di avvicinamento ad un familiare
Macomer: 39enne arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento
alcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari. ieri primo allenamento di Greco con la Torres
“Giovani di categoria“: oggi ospite la Scuola Calcio Gigi Riva
