Caffè Corretto, la puntata del 12 novembre 2025: Belotti torna a Cagliari, il Gallo prepara la rinascita dopo l’infortunioConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 12 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Belotti torna a Cagliari: il Gallo prepara la rinascita dopo l’infortunio
Giovanni Frau, direttore Istituzione San Michele – Tra fede e storia: Ozieri celebra Sant’Antioco di Bisarcio
Luciana Onnis, Fondazione “Faustino Onnis” e Enzo Denti, direttore biblioteca di Selargius
Selargius: nuovo spazio per ipovedenti nella biblioteca comunale
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Abusi sulla sorellastra e video nel dark web: chiesti 16 anni per un giovane imputato