12 novembre 2025 alle 15:40aggiornato il 12 novembre 2025 alle 15:41
Gr regionale del 12 novembre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Cagliari: chiesti 16 anni al giovane che ha violentato per diversi anni la sorellastra
Cronaca: 35 vittime della strada negli ultimi tre mesi in Sardegna
Iglesias: arrestato un 60enne per maltrattamenti alla moglie
Cagliari: sequestrato al Porto Canale un container con articoli contraffatti
Migranti: 82 persone arrivate nella costa sudoccidentale dell’Isola
“A tu per tu“: Alessandra Carta illustra ospite e tema della puntata di oggi
Calcio: allenamento matutino per il Cagliari
