Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 28 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alberto Masu – giornalista di Videolina

Sara Nicole Cancedda – Presidente SEU – Sardi Emigrati Uniti, nasce la federazione SEU

Carla Bassu – Ordinario di Diritto pubblico comparato, Università di Sassari (UNISS)

Paolo Durando – Medico del lavoro

Sara Balestrieri – direttrice artistica

Maria Grazia Ledda – giornalista di Videolina

Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda

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