La Strambata, la puntata del 28 ottobre 2026: Sardi Emigrati Uniti, nasce la federazione SEUConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 28 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alberto Masu – giornalista di Videolina
Sara Nicole Cancedda – Presidente SEU – Sardi Emigrati Uniti, nasce la federazione SEU
Carla Bassu – Ordinario di Diritto pubblico comparato, Università di Sassari (UNISS)
Paolo Durando – Medico del lavoro
Sara Balestrieri – direttrice artistica
Maria Grazia Ledda – giornalista di Videolina
Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda