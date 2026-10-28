Caffè Corretto, la puntata del 28 ottobre 2026: CGIL, 120 anni di storiaConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabio Ledda, giornalista L’Unione Sarda – Ottana, tre operai segregati in un capannone: indagini sulla produzione di cannabis
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, terzo ko consecutivo ma la reazione dell’Olimpico fa sperare
Tania Scacchetti, Segretaria Nazionale SPI CGIL – CGIL, 120 anni di storia: a Cagliari il confronto tra memoria e futuro
Rosella Monni, Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai SNAG – Edicole, arriva il Bonus 2026: contributi per bollette, affitti e commercialisti
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Blitz tra Nuoro e Orgosolo, sequestrati fucili, dinamite e 13 chili di droga