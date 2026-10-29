Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, dopo la Roma serve un’impresa contro la Lazio
  • Guido Portoghese, capo di Gabinetto Assessorato regionale Industria – Terre rare e bonifiche, la Sardegna protagonista alla fiera mineraria di Sydney
  • Gigi Cau, Presidente RES – Vino e turismo, la Sardegna punta sui mercati internazionali
  • Riccardo Mostallino, direttore artistico Festival Letteratura di Viaggio – Sa Manifattura ospita il Festival della letteratura di viaggio: il programma fino al 31 ottobre
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Nule, morta la 78enne precipitata dal balcone per il cedimento della ringhiera
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