radiolina
29 ottobre 2026 alle 13:18
“Caffè Corretto”: puntata del 29 ottobre 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, dopo la Roma serve un’impresa contro la Lazio
- Guido Portoghese, capo di Gabinetto Assessorato regionale Industria – Terre rare e bonifiche, la Sardegna protagonista alla fiera mineraria di Sydney
- Gigi Cau, Presidente RES – Vino e turismo, la Sardegna punta sui mercati internazionali
- Riccardo Mostallino, direttore artistico Festival Letteratura di Viaggio – Sa Manifattura ospita il Festival della letteratura di viaggio: il programma fino al 31 ottobre
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Nule, morta la 78enne precipitata dal balcone per il cedimento della ringhiera
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