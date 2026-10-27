Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 27 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Nicola Scano, vicedirettore Videolina

Alberto Masu, giornalista di Videolina e Lele Casini, Radiolina

Antonello Pan, primario di Nefrologia Ospedale Brotzu di Cagliari

Daniela Falconi, presidente ANCI Sardegna

Matteo Ionta , English teacher e scrittore

Caffè Scorretto – La Borsa o la vita

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