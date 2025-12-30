Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 30 Dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Zedda, sindaco di Cagliari

Alessia Gaglio, nutrizionista del Policnico di Milano

Roberto Serra, chef de Su Carduleu, Abbasanta

Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna

Maria Antonietta Mongiu, archeologa – componente CDA Musei nazionali di Cagliari

Barbara Cafiero, commerciante titolare di Anatheis

Rafhael Gualazzi, cantautore pianista compositore

Caffè Scorretto – La balcon-tax

