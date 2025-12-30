La balcon-tax, il Caffè scorretto del 30 dicembreA cura di Celestino Tabasso
La più scema fra le polemiche di fine anno (poi, per carità, non mettiamo limiti) parrebbe quella innescata dal “Telegraph”, che ha inserito il balcone di Giulietta a Verona in cima alla lista “Le 10 più pacchiane attrazioni europee dove un turista pensante non si farebbe mai vedere”.
Di per sé è evidente che il quotidiano inglese ha ragione, perciò potremmo anche finirla qui. Shakespeare è stato a Verona più o meno quanto Salgari è stato in Malesia, Giulietta è notoriamente un personaggio immaginario quanto il Federatore del centrosinistra e insomma tutta l’operazione-balcone ha da sempre uno smaccato sapore da turismo pop. Il dibattito però divampa sul costo della visita, destinato a scendere a 5 euro ma provvisoriamente fissato a 12. Vogliamo dirlo? Inutile polemizzare, è sacrosanto anche questo. Se sei così fesso che una volta a Verona decidi di buttare tempo ed energie per farti un selfie davanti a un posto fasullo, è giusto che paghi. In realtà, trattandosi di una tassa sulla dabbenaggine ed essendo il nostro sistema fiscale improntato alla progressività, sarebbe giusto far pagare il biglietto in base all’imponibile. Ma è complicato fermare la gente e chiedere: “Ma lei è ricco e scemo, un povero scemo oppure scemo e basta?”. Perciò bene il ticket a 12 euro per vedere la fiction dal vero. È una flat tax, una tassa sulla piattezza.