Caffè corretto, la puntata del 30 dicembre 2025: Sanità regionale, scontro politico sulle nomine dei direttori generaliConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Deiola leader indiscusso anche nel ruolo di difensore del Cagliari
Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario Unione Sarda – Calendario degli eventi astronomici più attesi del 2026
Christian Farina, assessore Turismo di Bitti – Bitti festeggia il Capodanno 2026 con dieci giorni di eventi da non perdere
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Sardegna, sanità regionale: scontro politico sulle nomine dei direttori generali