Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Deiola leader indiscusso anche nel ruolo di difensore del Cagliari

Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario Unione Sarda – Calendario degli eventi astronomici più attesi del 2026

Christian Farina, assessore Turismo di Bitti – Bitti festeggia il Capodanno 2026 con dieci giorni di eventi da non perdere

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Sardegna, sanità regionale: scontro politico sulle nomine dei direttori generali

