La Strambata, la puntata del 29 maggio 2026: tra gli ospiti lo scrittore Federico D’AnnunzioConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 29 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina
Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda
Federico D’Annunzio – Scrittore
Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina
Paolo Rossetti – Preside Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Angela Spanu – Presidente Società Italiana Medicina Nucleare
Caffè Scorretto – Il boss e il boia