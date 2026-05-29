Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 29 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina

Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda

Federico D’Annunzio – Scrittore

Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina

Paolo Rossetti – Preside Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II

Angela Spanu – Presidente Società Italiana Medicina Nucleare

Caffè Scorretto – Il boss e il boia

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