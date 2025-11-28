“La Strambata”, la puntata del 28 novembre 2025: tra gli ospiti Simone Corrias, istruttore Obstacle Course RaceConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 28 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Marco Mainas – presidente Confcommercio Sud Sardegna – Sardegna, Black Friday: spesa media fino a 500 euro per il 90% delle famiglie
Simone Corrias – istruttore Obstacle Course Race – La gara Obstacle Course Race dell’8 dicembre al Poetto
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it –
Lele Casini, giornalista di Radiolina –
Stefania Masala – Rotary Club – Cagliari, “A scuola d’impresa”: il Rotary rivela il talento nascosto degli studenti
Caffè Scorretto –