28 novembre 2025 alle 10:50
“La Strambata”: puntata del 27 novembre 2025Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 27 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Don Francesco Marruncheddu – Parroco San Giovanni Bosco a Sassari – La Sardegna protagonista allo Zecchino d’Oro 2025
- Giunta Todde: l’assessore all’agricoltura Satta dà le dimissioni
- Roberto Saviano protagonista al Teatro Massimo di Cagliari
- Ivan Blecic – Direttore Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura Università di Cagliari – La Sardegna verso l’Unesco
- Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina – Perché la partita tra Torres e Rimini rischia di non giocarsi?
- Luca Neri – Giornalista del TG di Videolina – Juventus – Cagliari, Pisacane spera nel recupero di Mazzitielli
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Fuga dei vip da Sanremo: che cos’è la clausola anti Rosa Chemical?
- Caffè Scorretto – Bello e buono
