28 novembre 2025 alle 14:25aggiornato il 28 novembre 2025 alle 14:26
Sport news, la puntata del 28 novembre 2025: Mina verso il forfait contro la JuventusLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio: Mina verso il forfait contro la Juventus
Calcio: annullata la partita della Torres contro il Rimini per l’esclusione del campionato della squadra romagnola
Basket M: la Dinamo ingaggia Visconti
Basket F: partita persa ed eliminazione per le Women in EuroCup
“Informatore Sportivo 360“: alle 18:30 su Radiolina e Videolina il programma curato e condotto da Carlo Alberto Melis
