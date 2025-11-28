Radiolina
28 novembre 2025 alle 10:44
Caffè Corretto, la puntata del 28 novembre: fra gli ospiti c’è Marco MorandiConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
Marco Cadinu, docente dell’Università di Cagliari
Marco Morandi, attore e compositore
Sara Dal Cortivo, illustratrice
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it
