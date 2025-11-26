radiolina
26 novembre 2025 alle 14:43aggiornato il 26 novembre 2025 alle 14:44
“La Strambata” del 26 novembre 2025: tra gli ospiti il suonatore di launeddas Carlo SpigaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 26 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Daniele Rocchi – Segretario regionale Siap
Fabrizio Pilo – Prorettore per il territorio e l’innovazione Università di Cagliari
Edoardo Balzarini – Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”
Carlo Spiga – Suonatore di launeddas
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Crudezza ai crudi
