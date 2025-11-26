Gr regionale del 26 novembre 2025, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Cagliari: paura nel volo Aeroitalia diretto a Milano, costretto a tornare indietro
Euroallumina: continua la protesta dei lavoratori. l’appello alla Ministra Calderone
Tempio: chiesti 24 anni per Giovanni Mercurio
Acqua: restano le restrizioni nonostante le precipitazioni degli ultimi giorni
“Informatore Sportivo calcio a 5“: oggi alle 18:30 la trasmissione curata e condotta da Matteo Vercelli
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Ancora out Mazzitelli. Le parole del nuovo socio Maurizio Fiori
Basket F: oggi in campo la S.Salvatore