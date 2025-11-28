radiolina
28 novembre 2025 alle 10:44
Bitti rinasce e allarme smartphone: “Caffè Corretto” del 27 novembre 2025Conduce la puntata Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 27 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Simone Loi, giornalista de de L’Unione Sarda – Bitti rinasce: 5 anni dopo l’alluvione arriva un piano da 90 milioni
- Valentina Pischedda, pedagogista – Caso del bosco, il legale si ritira dall’incarico: “Impossibile aiutarli”
- Marianna Ligas, pediatra – L’allarme dei pediatri sull’uso dello smartphone nei bambini sotto i 13 anni
- Enrico Cicalò, docente dell’Università di Sassari – Sardegna nuragica verso l’UNESCO: la sfida che unisce territori, ricerca e comunità
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Chi vincerà X factor? eroCaddeo è il favorito tra social e streaming
- Eleonora Carta, scrittrice – “I giorni del corvo”: il nuovo thriller ambientato in Sardegna
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Eurallumina Portovesme, protesta al 11° giorno: attesa per l’arrivo della ministra Calderone
