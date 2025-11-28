Gr regionale del 28 novembre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Sciopero: oggi manifestazione nazionale contro la manovra del Governo
Sanità: la Giunta regionale ha stanziato 3 mld di euro per l’acquisto di prestazioni dai privati per accorciare liste di attesa
Olbia: il sopralluogo del Ris dei Carabinieri in casa degli indagati della scomparsa di Rosa Bechere
Toscana: la famiglia di Piera Pinna chiede notizie sulla donna scomparsa
ultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: vigilia di Juventus-Cagliari con a rischio Mina
Basket F: persa 0-20 la gara di EuroCup della Dinamo Women interrotta per il black out al Palaserradimigni