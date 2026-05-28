radiolina
28 maggio 2026 alle 14:43
La Strambata, la puntata del 28 maggio 2026: tra gli ospiti Marco Bardini, segretario Anpav SardegnaConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 28 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Marco Bardini – Segretario Anpav Sardegna
Nicolò di San Germano – Founder H2O Racing
Edoardo Varano – Presidente INPS Sardegna
Eleonora Cocco – Primario neurologia dell’Ospedale Binaghi
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda e Ruido – Rapper
Caffè Scorretto – Soliti figliastri
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