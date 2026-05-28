Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 28 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Marco Bardini – Segretario Anpav Sardegna

Nicolò di San Germano – Founder H2O Racing

Edoardo Varano – Presidente INPS Sardegna

Eleonora Cocco – Primario neurologia dell’Ospedale Binaghi

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda e Ruido – Rapper

Caffè Scorretto – Soliti figliastri

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