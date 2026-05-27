Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 27 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Emanuele Cabras – Vicesegretario CIMO

Virginia Devoto – Giornalista di Videolina

Gianni Maoddi – Presidente del Consorzio del Pecorino romano

Alessio Correnti – Proejct manager Ateneika

Francesco Tolu – Endocrinologo Aou Sassari

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Sete di setta

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