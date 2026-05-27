radiolina
27 maggio 2026 alle 14:47
La Strambata, la puntata del 27 maggio 2026: tra gli ospiti Emanuele Cabras, vicesegretario CIMOConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 27 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Emanuele Cabras – Vicesegretario CIMO
Virginia Devoto – Giornalista di Videolina
Gianni Maoddi – Presidente del Consorzio del Pecorino romano
Alessio Correnti – Proejct manager Ateneika
Francesco Tolu – Endocrinologo Aou Sassari
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Sete di setta
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