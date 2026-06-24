La Strambata, la puntata del 24 giugno 2026: costi fino al 44% in più per imprese e merci a causa dell’ETSConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina – Nucleare, il Ministro Pichetto Fratin: “L’Italia non può farne a meno”
Trasporti in Sardegna: costi fino al 44% in più per imprese e merci a causa dell’ETS
Fausto Mura – Presidente Federalberghi Sud Sardegna – Turismo in Sardegna, boom di americani e polacchi
Rita Vallebella – Sindaca di Stintino – Stintino: le regole per l’estate 2026 alla Pelosa
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – In Friuli c’è uno stabilimento balneare che divide uomini e donne
Caffè Scorretto – Percezioni del tempo