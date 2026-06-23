Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda – Gianna Masu è la prima sindaca di Tempio Pausania

Alberto Langione – Endocrinologo e nutrizionista – Come affrontare le alte temperature con una corretta alimentazione

Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Le migliori gelaterie secondo Gambero Rosso

Caffè Scorretto – Il paziente inglese

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