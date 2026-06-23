La Strambata, la puntata del 23 giugno 2026: Gianna Masu è la prima sindaca di Tempio PausaniaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda – Gianna Masu è la prima sindaca di Tempio Pausania
Alberto Langione – Endocrinologo e nutrizionista – Come affrontare le alte temperature con una corretta alimentazione
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Le migliori gelaterie secondo Gambero Rosso
Caffè Scorretto – Il paziente inglese