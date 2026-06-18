La Strambata, la puntata del 18 giugno 2026: tra gli ospiti Mario Porcu, amministratore unico SotacarboConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 18 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Mario Porcu – Amministratore unico Sotacarbo
Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina
Silvia Orrù – Giornalista del TG di Videolina
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2027: De Martino ha già ricevuto 500 brani, è record
Caffè Scorretto – Senza patente