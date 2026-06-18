Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 18 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Mario Porcu – Amministratore unico Sotacarbo

Franco Ferrandu – Giornalista del TG di Videolina

Silvia Orrù – Giornalista del TG di Videolina

Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2027: De Martino ha già ricevuto 500 brani, è record

Caffè Scorretto – Senza patente

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