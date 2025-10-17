radiolina
17 ottobre 2025 alle 14:36
La Strambata, la puntata del 17 ottobre: tra gli ospiti Roberto Devoto, docente di trasporti aereiConducono la puntata Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 17 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Roberto Devoto – Docente di trasporti aerei
Luca Carcassi – Conduttore di Radiolina
Angelica D’Errico – Giornalista di Unionesarda.it
Caffè Scorretto – Il presuntuoso
© Riproduzione riservata