Caffè corretto, la puntata del 17 ottobre: incendi in Sardegna 2025, sette le misure cautelari adottateConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianluca Cocco, comandante regionale Corpo forestale – Incendi in Sardegna 2025: sette le misure cautelari adottate
Nicola Marcello, comitato nazionale Paralimpico – A Cagliari, Calcio balilla paralimpico: sport, inclusione e passione nel terzo campionato regionale
Riccardo Giachino, titolare dell’Horse Country – Campionati internazionali: Arborea al centro dello sport equestre
Fulvio Accogli, direttore artistico Bookolica Festival – VIII edizione Bookolica Festival: un pensiero a Ranucci
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it –Bomba contro l’auto di Sigfrido Ranucci: attentato a Pomezia contro il conduttore di Report