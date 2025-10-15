GR – Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 15 ottobre 2025 con Lele Casini.

  • Politica: la Corte Costituzionale annulla la decadenza della Governatrice Todde
  • Politica: le parole dei parlamentari Meloni e Lai sulla decisione della Consulta
  • Nuoro: incidente sul lavoro sulla SS 131 DCN. Grave un operaio di 25 anni caduto da un viadotto
  • Goni: scoperte due slot machine irregolari in un circolo privato. Sanzioni per 22mila euro
  • “Informatore Sportivo calcio a 5“: Uta, Mediterranea e Oristanese ospiti della puntata di oggi
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
  • Basket F: questo pomeriggio la Nuova Icom Selargius ospita il Salerno
