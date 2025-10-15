radiolina
15 ottobre 2025 alle 13:47
GR regionale del 15 ottobre 2025 –Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
GR – Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 15 ottobre 2025 con Lele Casini.
- Politica: la Corte Costituzionale annulla la decadenza della Governatrice Todde
- Politica: le parole dei parlamentari Meloni e Lai sulla decisione della Consulta
- Nuoro: incidente sul lavoro sulla SS 131 DCN. Grave un operaio di 25 anni caduto da un viadotto
- Goni: scoperte due slot machine irregolari in un circolo privato. Sanzioni per 22mila euro
- “Informatore Sportivo calcio a 5“: Uta, Mediterranea e Oristanese ospiti della puntata di oggi
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
- Basket F: questo pomeriggio la Nuova Icom Selargius ospita il Salerno
