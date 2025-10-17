Gr regionale del 17 ottobre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: le parole della Governatrice Todde sulla Finanziaria
Palau: interrogatorio Franciosi smentisce la confessione di Ragnedda
Cagliari: ancora tanti misteri intorno alla morte nel 1995 di Manuela Murgia. Attesa per gli esiti sul dna
Iglesias: arrestato 40enne per maltrattamenti a moglie e figli
“Informatore sportivo 360”: i Presidenti dei comitati regionali di pallavolo e box saranno gli ospiti di questa sera
Calcio: Pisacane potrebbe recuperare Mina. Oggi conferenza stampa dell’allenatore. La Torres ospita il Forlì nell’anticipo della decima giornata