Caffè corretto, la puntata del 16 ottobre: in Sardegna 65 nuovi tirocini per i più fragiliConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro – Includis: in Sardegna 65 nuovi tirocini per i più fragili
Silvia Orrù, giornalista Videolina – Olbia rivive la paura del 2013: città di nuovo in allerta per maltempo
Barbara Serra, giornalista Sky UK- Gaza tra tregua e speranza: la fragile pace del Medio Oriente
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Sardegna sott’acqua: piogge torrenziali e traffico in tilt