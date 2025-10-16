radiolina
16 ottobre 2025 alle 13:36
GR regionale del 16 ottobre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
- Politica: le reazioni alla decisione della Consulta sul caso decadenza della Governatrice
- Meteo: sino alle 18 l’allerta gialla nella parte orientale dell’Isola
- Cagliari: sigillo ad un laboratorio di torrefazione di caffè
- Portoscuso: denuncia per un pensionato per detenzione di armi abusiva e ricettazione di beni culturali
- Arborea: sequestrate settanta nasse abusive
- “Cagliari in diretta“: ospite della puntata di oggi il giocatore rossoblù Idrissi
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
- Basket F: oggi le Women impegnate in Francia
