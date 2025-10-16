GR regionale: le notizie dell’edizione delle 12:00 del 16 ottobre 2025 con Lele Casini.

  • Politica: le reazioni alla decisione della Consulta sul caso decadenza della Governatrice
  • Meteo: sino alle 18 l’allerta gialla nella parte orientale dell’Isola
  • Cagliari: sigillo ad un laboratorio di torrefazione di caffè
  • Portoscuso: denuncia per un pensionato per detenzione di armi abusiva e ricettazione di beni culturali
  • Arborea: sequestrate settanta nasse abusive
  • “Cagliari in diretta“: ospite della puntata di oggi il giocatore rossoblù Idrissi
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
  • Basket F: oggi le Women impegnate in Francia
© Riproduzione riservata