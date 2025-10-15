radiolina
Fasi, meteo, sciopero farmacie: “Caffè Corretto” del 15 ottobre 2025Conduce le puntata Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Bastianino Mossa – presidente Fasi (Federazione associazioni sarde in Italia) – Fasi smentisce: diritto di voto per giovani e donne mai revocato
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, quali sono le condizioni dei giocatori infortunati?
- Alessandro Gallo – meteorologo – Meteo Sardegna: piogge fino a 90 mm nelle prossime ore
- Nella Milazzo – segretaria regionale Filcams Cgil – Rinnovo CCNL Farmacie private fermo: farmacisti sardi in piazza contro Federfarma
- Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it – Bombardieri: “Stop all’assalto eolico e fotovoltaico in Sardegna”
