Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 17 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Antonio Canu – Coordinatore WWF Sardegna

Simone Pepino – Ceo Startup Italia

Gianluca Gatto – Coordinatore corso di Laurea TIEA – UNICA

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Paura di volare

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