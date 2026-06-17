radiolina
17 giugno 2026 alle 15:02
La Strambata, la puntata del 17 giugno 2026: tra gli ospiti Antonio Canu, coordinatore WWF SardegnaConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 17 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Antonio Canu – Coordinatore WWF Sardegna
Simone Pepino – Ceo Startup Italia
Gianluca Gatto – Coordinatore corso di Laurea TIEA – UNICA
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Paura di volare
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