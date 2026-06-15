radiolina
15 giugno 2026 alle 14:40
La Strambata, la puntata del 15 giugno 2026: tra gli ospiti Eleonora Galia, associazione “Il Sogno di Giulia Zedda”Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 15 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Eleonora Galia – Associazione “Il Sogno di Giulia Zedda”
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
Manuel Floris – Astrofisico e direttore scientifico Il Planetario de L’Unione Sarda
Enzo Asuni – Social media manager de L’Unione Sarda
Il Post de Lunedì – Il buon senso perduto
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