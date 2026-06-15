Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 15 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Eleonora Galia – Associazione “Il Sogno di Giulia Zedda”

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina

Manuel Floris – Astrofisico e direttore scientifico Il Planetario de L’Unione Sarda

Enzo Asuni – Social media manager de L’Unione Sarda

Il Post de Lunedì – Il buon senso perduto

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