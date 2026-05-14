Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 14 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Federico Spinas, modello e musicista sardo – Federico Spinas racconta la rinascita musicale: “Loop” e il ritorno dopo lo stop

Maria Pina Usai, progetto Giudicesse 2030 – Giudicesse 2030, a Sant’Antioco torna la residenza artistica che racconta sostenibilità e comunità

Luca Neri, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Social Trends

Caffè Scorretto – Povero Wagner

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