La Strambata, la puntata del 14 maggio 2026: Federico Spinas racconta la rinascita musicaleConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 14 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Federico Spinas, modello e musicista sardo – Federico Spinas racconta la rinascita musicale: “Loop” e il ritorno dopo lo stop
Maria Pina Usai, progetto Giudicesse 2030 – Giudicesse 2030, a Sant’Antioco torna la residenza artistica che racconta sostenibilità e comunità
Luca Neri, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Social Trends
Caffè Scorretto – Povero Wagner