radiolina
09 giugno 2026 alle 14:27
“La Strambata” del 9 giugno 2026: tra gli ospiti il sindaco di SanluriConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alberto Urpi – Sindaco di Sanluri
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
- Nicola Scano – Vicedirettore del Tg di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
- Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda
- Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager del gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Il boia e le ciabatte
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