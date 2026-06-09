Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Alberto Urpi – Sindaco di Sanluri
  • Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Nicola Scano – Vicedirettore del Tg di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
  • Riccardo Spignesi – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Enzo Asuni – Social media manager del gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Il boia e le ciabatte
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