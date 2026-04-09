Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 9 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Simone Girau – Vicepresidente Adiconsum Sardegna
  • Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda
  • Lele Casini – giornalista e radiocronista
  • Massimiliano Rais – giornalista di Videolina
  • Caffè Scorretto
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