radiolina
09 aprile 2026 alle 14:38
La Strambata del 9 aprile 2026: tra gli ospiti Simone Girau (Adiconsum Sardegna)Conduce la puntata Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 9 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Simone Girau – Vicepresidente Adiconsum Sardegna
- Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda
- Lele Casini – giornalista e radiocronista
- Massimiliano Rais – giornalista di Videolina
- Caffè Scorretto
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