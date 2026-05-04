radiolina
04 maggio 2026 alle 14:37
La Strambata del 4 maggio 2026, tra gli ospiti il presidente di Federalberghi e il sindaco di BauneiConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 4 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vice direttore de L’Unione Sarda
Fausto Mura – Presidente Federalberghi Sud Sardegna
Paolo Manca – Segretario generale Consorzio Porto Rotondo
Stefano Monni – Sindaco di Baunei
Andrea Sechi – giornalista di Videolina
Enrico Frau – Organizzatore Festival della Letteratura del Mediterraneo
Il Post del Lunedì
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