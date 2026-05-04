Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 4 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vice direttore de L’Unione Sarda

Fausto Mura – Presidente Federalberghi Sud Sardegna

Paolo Manca – Segretario generale Consorzio Porto Rotondo

Stefano Monni – Sindaco di Baunei

Andrea Sechi – giornalista di Videolina

Enrico Frau – Organizzatore Festival della Letteratura del Mediterraneo

Il Post del Lunedì

© Riproduzione riservata