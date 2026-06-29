Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Rossana Laconi, assessora regionale all’ambiente – Emergenza climatica in Sardegna, Laconi: “Situazione strutturale”

Franco Meloni, ex dirigente Brotzu Cagliari – Franco Meloni: “Senza visione la sanità affonda”

Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends

Il Post del Lunedì – Libertà di genere

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