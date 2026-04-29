Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 29 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Felice Liperi – Scrittore
  • Andrea Sechi – Giornalista
  • Graziella Boi – Psichiatra
  • Luca Neri – Giornalista del TG di Videolina
  • Riccardo Rocca – Confratello Arciconfraternita
  • Maria Grazia Demontis – Comitato Gallura
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Amore al silicio
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