radiolina
29 aprile 2026 alle 14:40
“La Strambata” del 29 aprile 2026: tra gli ospiti Felice Liperi e Graziella BoiConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 29 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Felice Liperi – Scrittore
- Andrea Sechi – Giornalista
- Graziella Boi – Psichiatra
- Luca Neri – Giornalista del TG di Videolina
- Riccardo Rocca – Confratello Arciconfraternita
- Maria Grazia Demontis – Comitato Gallura
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Amore al silicio
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