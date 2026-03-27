Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 27 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it
  • Luca Pisano, psicologo–psicoterapeuta
  • Andrea Camedda, IAS–CNR Soccorso cetacei
  • Manuel Scarano, Direttore Neonatologia Ospedale Brotzu
  • Alessandro Miani, presidente SIMA
  • Franca Deriu, ordinario di Fisiologia umana UNISS
  • Enzo Asuni, Social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
  • Caffè Scorretto – Dieci piccoli Tajani
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