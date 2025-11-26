Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 26 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Deiana, caporedattore de L’Unione Sarda – Sardegna, restrizioni idriche nonostante la pioggia: il paradosso degli invasi vuoti

Valeria Ciabattoni, direttrice artistica Cedac – Saviano porta a Cagliari “Il mio amore non muore”: un viaggio teatrale nella realtà che ferisce

Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Juventus-Cagliari: Caprile cerca riscatto dopo l’errore con il Genoa

Valentina Pischedda, pedagogista – Famiglia nel bosco, parla la pedagogista: “Isolamento totale, non è uno stile di vita”

Claudia Demontis, psicologa – Donne in guardia: a Cagliari il progetto che unisce psicologia e boxe

Saverio Raimondo, conduttore televisivo

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Aereo Aeroitalia Cagliari–Milano torna a Elmas per anomalia al motore: passeggeri riprotetti

