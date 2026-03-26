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26 marzo 2026 alle 17:13aggiornato il 26 marzo 2026 alle 17:14
La Strambata del 26 marzo: ospite Eliseo Secci, ex presidente regionale FedervolleyConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 26 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luigi Contu, direttore agenzia ANSA – Referendum e scosse politiche: terremoto nel centrodestra dopo il voto
- Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Manovra da 750 milioni: 10 milioni mancanti per le progressioni stipendiali
- Eliseo Secci, ex presidente regionale Federvolley – Dimissioni a sorpresa nella Federvolley Sardegna, parla Eliseo Secci
- Marina Tadolini, Ordinaria infettivologia Università di Bologna – Tubercolosi nel 2026: perché resta una minaccia globale e cosa succede in Italia
- Isa Siddi, libraia – Lettura condivisa, il valore dei libri secondo Isa Siddi: “La cura è il filo che unisce i lettori”
- Enzo Asuni, Social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
- Caffè Scorretto – La Remuntada
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