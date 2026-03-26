Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 26 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Luigi Contu, direttore agenzia ANSA – Referendum e scosse politiche: terremoto nel centrodestra dopo il voto
  • Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Manovra da 750 milioni: 10 milioni mancanti per le progressioni stipendiali
  • Eliseo Secci, ex presidente regionale Federvolley – Dimissioni a sorpresa nella Federvolley Sardegna, parla Eliseo Secci
  • Marina Tadolini, Ordinaria infettivologia Università di Bologna – Tubercolosi nel 2026: perché resta una minaccia globale e cosa succede in Italia
  • Isa Siddi, libraia – Lettura condivisa, il valore dei libri secondo Isa Siddi: “La cura è il filo che unisce i lettori”
  • Enzo Asuni, Social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
  • Caffè Scorretto – La Remuntada
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