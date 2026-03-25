radiolina
25 marzo 2026 alle 14:39
La Strambata del 25 marzo: ospite Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport del Comune di CagliariConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 25 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Ignazio Macchiarella – Prof. Di Etnomusicologia UNICA (seguirà numero)
- Andrea Rossanese – medico esperto di medicina dei viaggi Ospedale Negrar
- Gianfranco Locci – giornalista di Videolina
- Efisio Perra – Presidente Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale
- Giuseppe Macciotta – Assessore Sport Comune Cagliari
- Caffè Scorretto
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