Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 25 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Ignazio Macchiarella – Prof. Di Etnomusicologia UNICA (seguirà numero)
  • Andrea Rossanese – medico esperto di medicina dei viaggi Ospedale Negrar
  • Gianfranco Locci – giornalista di Videolina
  • Efisio Perra – Presidente Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale
  • Giuseppe Macciotta – Assessore Sport Comune Cagliari
  • Caffè Scorretto 
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