radiolina
24 marzo 2026 alle 15:51
La Strambata del 24 marzo: ospite Carlo Spanu dell’Ufficio Meteo di DecimomannuConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 24 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
- Carlo Dore – Professore di Diritto Privato Università di Cagliari
- Franco Villa – Presidente Camera penale di Cagliari per il Sì
- Paolo Bonanni – Professore di Igiene Pubblica UNIFI
- Carlo Spanu – Ufficio Meteo Decimomannu
- Andrea Monticini – Economista Università Cattolica Sacro Cuore Milano
- Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – La prossima volta
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