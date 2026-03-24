Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 24 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Carlo Dore – Professore di Diritto Privato Università di Cagliari
  • Franco Villa – Presidente Camera penale di Cagliari per il Sì
  • Paolo Bonanni – Professore di Igiene Pubblica UNIFI
  • Carlo Spanu – Ufficio Meteo Decimomannu
  • Andrea Monticini – Economista Università Cattolica Sacro Cuore Milano
  • Lorenzo Paolini – Direttore editoriale de L’Unione Sarda
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – La prossima volta
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