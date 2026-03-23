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23 marzo 2026 alle 14:38aggiornato il 23 marzo 2026 alle 14:38
La Strambata del 23 marzo: ospite Ettore Sequi, ambasciatore in CinaConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 23 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli, vicedirettore de L’Unione Sarda –
- Luca Lecis, docente UniCA –
- Alberto Masu, giornalista di Videolina –
- Ettore Sequi, ambasciatore in Cina –
- Eleonora Cocco, neurologa –
- Emanuele Lilliu, presidente Fondazione Barumini –
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –
- Il Post del Lunedì – Città Vuote
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