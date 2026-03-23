Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 23 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Crivelli, vicedirettore de L’Unione Sarda –
  • Luca Lecis, docente UniCA –
  • Alberto Masu, giornalista di Videolina –
  • Ettore Sequi, ambasciatore in Cina –
  • Eleonora Cocco, neurologa –
  • Emanuele Lilliu, presidente Fondazione Barumini –
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –
  • Il Post del Lunedì – Città Vuote
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