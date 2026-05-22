Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Carlo Cottarelli, economista – Ceto medio impoverito e investimenti in crisi: cosa sta cambiando nell’economia italiana

Giulio Zasso, vicedirettore L’Unione Sarda – Cagliari capitale della vela: il grande spettacolo degli AC40 accende il Golfo degli Angeli

Sara Balistreri, attrice–regista – “In te” a Cagliari: il teatro che trasforma la memoria in dichiarazione d’amore

Massimiliano Mazzotta, direttore artistico Life After Oil –

Claudio Cerasa, direttore Il Foglio

Enzo Asuni, social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Ma il Deep State?

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