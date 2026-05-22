La Strambata del 22 maggio 2026, tra gli ospiti Claudio Cerasa e Carlo CottarelliConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Cottarelli, economista – Ceto medio impoverito e investimenti in crisi: cosa sta cambiando nell’economia italiana
Giulio Zasso, vicedirettore L’Unione Sarda – Cagliari capitale della vela: il grande spettacolo degli AC40 accende il Golfo degli Angeli
Sara Balistreri, attrice–regista – “In te” a Cagliari: il teatro che trasforma la memoria in dichiarazione d’amore
Massimiliano Mazzotta, direttore artistico Life After Oil –
Claudio Cerasa, direttore Il Foglio
Enzo Asuni, social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Ma il Deep State?