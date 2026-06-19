Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 19 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lia Serreli, direttrice generale de L’Unione Sarda
  • Neria de Giovanni, editrice e autrice
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
  • Gianfranco Matta Laore
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffe Scorretto – Mentre Ridiamo
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