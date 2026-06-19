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19 giugno 2026 alle 14:16aggiornato il 19 giugno 2026 alle 14:16
“La Strambata” del 19 giugno 2026: Programma Us fa tappa a OlbiaConduce la puntata Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 19 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lia Serreli, direttrice generale de L’Unione Sarda
- Neria de Giovanni, editrice e autrice
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
- Gianfranco Matta Laore
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffe Scorretto – Mentre Ridiamo
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